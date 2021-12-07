Управделами президента получит еще свыше 500 млн рублей на борьбу с ковидом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит управлению делами президента еще более 500 млн рублей из своего резервного фонда на предупреждение распространения коронавируса и оказание медицинской помощи гражданам. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Управлению делами президента РФ на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции <...> бюджетные ассигнования в размере 511 259,2 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

Финансирование выделяется в том числе на оказание медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на управделами. Ведомству также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить в правительство доклад до 1 февраля 2022 года.

В июле правительство уже выделяло управделами почти 1 млрд рублей на эти цели. Как тогда уточняла в беседе с ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, на обеспечение профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Управление делами президента РФ, в частности, осуществляет медицинское обслуживание членов правительства, парламентариев, судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии РФ, руководства и аудиторов Счетной палаты, госслужащих Администрации президента РФ, аппарата кабинета министров, членов Российской академии наук, а также членов их семей.