"Дочка" Росатома в 2022 году запустит акселератор для разработки ПО для муниципалитетов

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания Росатома "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР) во второй половине 2022 года запустит акселератор для создания универсального программного обеспечения (ПО) для эффективной работы администраций муниципалитетов России. Система будет разрабатываться с учетом требований самих работников администраций, сообщил ТАСС директор проектного офиса "РИР" Дмитрий Гришин.

"Порядка 500 муниципалитетов России сформулировали свои запросы на цифровые сервисы для своей работы. <...> Далее мы хотим провести акселератор во второй половине 2022 года среди студентов IT-специальностей, которые смогут получить опыт и реализовать первые коммерческие проекты. Два месяца они будут работать в акселераторе и выпустят ПО, которое за небольшую сумму будут закупать муниципалитеты", - рассказал Дмитрий Гришин.

Проекты, предложенные муниципалитетами, станут основой для создания онлайн-сервисов, призванных улучшить систему муниципального управления, способствовать развитию прямого диалога власти и населения, минимизировать бюрократические процедуры.

Единое ПО будет создаваться в рамках работы Центра профессиональных управленческих сообществ уровня регион и муниципалитет, который создан в июне 2021 года по поручению зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрия Чернышенко на базе АО "РИР" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

Муниципалитеты готовы закупать ПО

По словам Гришина цель Центра - снизить стоимость ПО для отдельно взятого муниципалитета за счет коллективной закупки. По его мнению, у администрации муниципалитетов есть несколько основных проблем мешающих цифровизации: бесконечная рутина, перегруз и слабый кадровый состав для работы с IT-продуктами.

Как рассказал Гришин, в Центр входят более 500 муниципалитетов по всей России, которые готовы коллективно закупить новое ПО за небольшую сумму. "Сначала мы с муниципалитетами договариваемся об эталоне, потом цифровизируем. Мы рассчитываем, что более 500 муниципалитетов оформят коллективную закупку на приобретение единого ПО для более эффективной и систематизированной работы", - уточнил Гришин.

Суть платной основы заключается в том, чтобы администрации муниципалитетов осознанно закупали ПО. "Мы абсолютно уверены, что будет спрос. Он уже рождается. Мы сейчас ищем механику коллективных закупок", - сказал Гришин.

АО "Русатом Инфраструктурные решения" в настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу городов атомной промышленности, а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.