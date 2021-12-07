Запрет на одноразовую посуду и цветной пластик в России могут ввести в начале 2023 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика намерены ввести в России с начала 2023 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", - сообщила она журналистам во вторник.

Абрамченко отметила, что запрет планируется ввести в начале 2023 года.

Ранее компания "Российский экологический оператор" (РЭО) подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В перечень вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.