"Газпромбанк Лизинг" инвестирует в газомоторную технику в 2022 году более 6 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа "Газпромбанк Лизинг" инвестирует в 2022 году более 6 млрд рублей в развитие техники, работающей на газомоторном топливе (ГМТ). Об этом заявил во вторник генеральный директор группы Максим Калинкин, которого цитирует пресс-служба группы.

"На 2022 год мы ставим амбициозные планы и готовы поддержать проекты наших клиентов, инвестировав более 6 млрд рублей в развитие рынка газомоторной техники", - сказал он на совещании в правительстве, посвященном развитию российского рынка газомоторной техники и инфраструктуры.

Калинкин назвал очевидными перспективы ускорения перехода на газомоторное топливо с помощью лизинга.

"Перспективы применения лизингового финансирования проектов по ускорению перехода на газомоторную технику очевидны, уже есть результаты. В 2020-2021 г.г. группа "Газпромбанк Лизинг" увеличила присутствие на рынке ГМТ, профинансировав свыше 1,2 тыс. единиц техники на экологичном топливе стоимостью более 8 млрд рублей", - сказал он.

Гендиректор также рассказал о планах группы по строительству в России автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

"В настоящее время мы прорабатываем проекты по финансированию строительства нескольких единиц АГНКС со вводом в эксплуатацию в 2022 году. Мы видим хороший потенциал для развития бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" в данном сегменте, готовы обеспечить комплексный подход к финансированию АГНКС совместно с инфраструктурными партнерами и программой субсидирования, которую предоставляет Минэнерго России регионам", - сказал Калинкин.