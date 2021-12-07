Исполнительным директором ИРИ стала Елена Лапина

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Медиаменеджер Елена Лапина назначена исполнительным директором Института развития интернета (ИРИ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ИРИ.

"Исполнительным директором Автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" назначена Елена Лапина. Ранее она возглавляла холдинг News Media", - сказали в пресс-службе.

Лапина будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных ИРИ.

"Елена Лапина - профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Ее назначение - именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи", - сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, слова которого привела пресс-служба.

По его словам, в обязанности Лапиной также войдет взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ.

"Учет мнения лучших продюсеров страны и использование лучших практик по созданию социально значимого контента в сети станет одной из важнейших задач, стоящих перед Институтом. Кроме того, мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента, включая развитие кадрового и технологического потенциала", - подчеркнул Гореславский.

О Елене Лапиной

Лапина родилась 23 января 1975 года в Москве. Окончила факультет журналистики Московского Государственного социального университета. Работала в ТРК "Останкино", была главным режиссером канала "ТВ-6 Москва", заместителем генерального продюсера Телекомпании НТВ, директором кинофестиваля "Кинотавр".

С 2018 по 2021 год - генеральный директор АО "Ньюс Медиа".