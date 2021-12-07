Маслоэкстракционный завод в Приамурье увеличит объемы производства в три-четыре раза

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод "Амурский" (дочернее предприятие компании "Амурагроцентр"), занимающийся переработкой сои в Белогорске Амурской области, планирует в три-четыре раза увеличить объем производства. Об этом сообщил журналистам оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала компания "Амурагроцентр".

"Предприятие готовится к выходу на полную мощность и к увеличению объемов производства в три-четыре раза", - говорится в сообщении. Уточняется, что ежегодно завод "Амурский" выпускает более 300 тыс. т продукции, перерабатывая 240 тыс. т сои.

В этом году компания вышла на объемы производства 10 тыс. т изолята, что составляет 20% от мощности завода. Помимо изолята предприятие производит полнорационные комбикорма для животноводства и птицеводства, а также натуральное соевое масло.

Как отмечается в сообщении, завод с общим объемом инвестиций 5,2 млрд рублей был запущен президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году в рамках III Восточного экономического форума. Создано более 770 рабочих мест.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что сельское хозяйство для Амурской области является одним из приоритетных направлений. Регион, по его мнению, обладает большими возможностями с точки зрения реализации проектов и привлечения инвестиций.

О премии

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Премия проводится при поддержке аппарата полпреда в ДФО, Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Компания "Амурагроцентр" претендует на получение премии в номинациях "Лучший работодатель" и "Управленец".