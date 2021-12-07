Экспорт российского ПО в 2021 году вырос почти на 20%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспорт российского программного обеспечения (ПО) в этом году вырос почти на 20% по сравнению с 2020 годом, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В России отрасль цифровых технологий активно развивается. Президентом Владимиром Путиным утверждена национальная цель - цифровая трансформация. У нас одни из самых сильных образовательных и научно-технических школ. IT-отрасль представлена десятками тысяч компаний и сотнями тысяч специалистов. Экспорт программного обеспечения из России только растет. По сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 20%. Также в стране построена мощная система стимулирования IT-сектора. Реализуются пакеты поэтапно принятых мер, направленные на развитие отрасли. Например, ежегодно в виде грантов на поддержку IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, выделяется около 4 млрд рублей", - отметил Чернышенко, выступая в режиме видеоконференцсвязи на пленарной сессии "Инвестиции в цифровой рост и возможности - транснациональная и трансконтинентальная синергия" XVI форума ООН по вопросам управления интернетом (IGF).

Вице-премьер подчеркнул, что рост и развитие IT-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и развития международной правовой базы.

Чернышенко также отметил необходимость устранения нормативных барьеров, препятствующих проникновению искусственного интеллекта (ИИ). "Также отмечу важность гармонизации международного законодательства в сфере регулирования глобальной сети Интернет и деятельности технологических компаний. Необходимо выработать единые подходы по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде. С интересом в этой связи отмечаем недавнюю инициативу генерального секретаря ООН о разработке Глобального цифрового договора. Россия открыта к диалогу со всеми заинтересованными государствами, компаниями и экспертными сообществами", - добавил он.

В аппарате вице-премьера уточнили, что 20-й форум ООН по управлению интернетом пройдет в 2025 году в России.

"Мы намерены обеспечить широкое участие в работе Форума всех заинтересованных сторон. При этом нацелены на то, чтобы результатом Форума стали практические решения по обеспечению открытости и безопасности Интернета, учитывающие интересы всех участников онлайн-пространства", - подчеркнул Чернышенко.

Форум в Катовице

Ежегодный форум ООН по управлению интернетом проходит под девизом "Объединенный интернет". Как сообщают организаторы, до 10 декабря около 7 тыс. участников, 1 тыс. выступающих из 175 стран обсудят в ходе 250 дискуссий шесть основных проблемных вопросов, связанных с развитием интернета.

Среди них экономическая и социальная интеграция и права человека, всеобщий доступ и значимая связь, регулирование в области рынка, контента, прав потребителей и их защита, экологическая устойчивость и изменение климата, инклюзивные экосистемы управления интернетом и цифровое сотрудничество, доверие, безопасность и стабильность.

В форуме принимают участие представители правительств и парламентов разных стран, общественных организации, частного сектора, мира науки и техники.