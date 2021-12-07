В ЦРПТ прогнозируют, что подготовка к цифровой маркировке пива займет у бизнеса три месяца

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) оценивает срок подготовки бизнеса к введению маркировки пива в три месяца. Об этом говорится в сообщении оператора.

Как сообщалось ранее, 3 декабря стало известно, что Минпромторг РФ предложил начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года. В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива, в нем участвуют свыше 160 производителей. По данным ЦРПТ, уже протестировано нанесение кода на всех типах упаковки и всех скоростях производственных линий.

"Эксперимент предназначен для того, чтобы проанализировать бизнес-процессы отрасли и выработать оптимальные решения для запуска маркировки. За шесть месяцев удалось запустить маркировку в тестовом режиме на 18 предприятиях. Как показала практика, для оснащения малого производства необходимо 2-4 недели, среднего - 1-3 месяца, крупного - 3-3,5 месяцев", - считают в ЦРПТ.

В пресс-службе оператора отметили, что технологии маркировки, которые используются в пивной отрасли аналогичны тем, что используются для маркировки упакованной воды, причем и форм-факторы, и скорости у обеих отраслей схожи. "Для тестирования процессов маркировки на пивных производствах мы используем такую же программную платформу, как и для маркировки воды. Аппаратные технологии для маркировки пива во многом похожи на решения для маркировки воды, что упростило их адаптацию. Наше решение для цифровой маркировки уже успешно эксплуатируется крупнейшим международным производителем пива. В целом опыт, который мы получили благодаря успешной реализации более 150 проектов, позволяет нам ускорить как выбор решения, так и его установку и настройку", - сообщил директор по маркетингу ООО "Трекмарк" (производит оборудование и ПО для маркировки) Александр Суднев, слова которого приводятся в сообщении.

По мнению ЦРПТ, заблаговременная подготовка дает возможность комфортно войти в маркировку.

"В ходе эксперимента мы смогли определиться с необходимым решением и понять, что расходы не такие существенные, как думали ранее. В настоящее время готовимся к введению обязательной маркировки. Меры правительства поддерживаем, уверены, что нелегального пива станет меньше, а покупатели смогут убедиться в качестве продукции", - рассказала руководитель проекта пивоварни "Пирна" Анна Котлова, слова которой также приводятся в сообщении.