Биржевой комитет ФАС обсудит 8 декабря урегулирование ситуации с ж/д отгрузками топлива

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Нефтяные компании, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), РЖД и Минтранс на биржевом комитете 8 декабря обсудят возможности урегулирования ситуации с отгрузками нефтепродуктов по железой дороге, следует из протокола заседания комитета, с копией которого ознакомился ТАСС.

"ФАС России обращает внимание Минтранса России и ОАО "РЖД" на необходимость обеспечения участия уполномоченных представителей в предстоящем 08.12.2021 заседании биржевого комитета и рассмотрении имеющихся у нефтяных компаний и участников рынка сложностей с ж/д отгрузками нефтепродуктов, в том числе в направлении Октябрьской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Красноярской Ж.Ж. и АО АК "Железные дороги Якутии", - говорится в документе.

На заседании биржевого комитета ФАС 10 ноября "Татнефть" сообщала о наличии ряда сложностей с железнодорожными отгрузками нефтепродуктов, выразившиеся в систематических ограничениях РЖД по оформлению груженых вагонов по ряду направлений. Однако в РЖД заявили ТАСС, что искусственных ограничений не создают, а грузоотправители сталкиваются со сложностями при необеспечении отгрузки товара. В холдинге пояснили, что затруднения возникают из-за несоответствия фактических объемов выгрузки заявленным грузополучателем нормативным параметрам, в соответствии с которыми РЖД согласовывает погрузку.

При этом ФАС рекомендовала "Татнефти" и другим компаниям, столкнувшимся с такими же сложностями, направить в Минэнерго и ФАС подтверждающую информацию и сведения для рассмотрения.