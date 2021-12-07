Страны Балтии начали переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России

ТАЛЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Республики Балтии приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщил во вторник представитель эстонского системного оператора Elering Айн Кестер.

"Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали [на предмет увеличения импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии] с нашими, прежде всего литовскими, коллегами, и эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней", - сказал он порталу ERR.

Кестер добавил, что ранее Латвия и Эстония сократили объем импорта электроэнергии из РФ, исходя в первую очередь из пожеланий Литвы. "И теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше, - отметил он. - Но в данный момент мы не можем назвать никаких точных цифр, дискуссии по этому вопросу продолжаются".

В сентябре Литва приняла решение об ограничении пропускной мощности на стыках с Белоруссией, чтобы электроэнергия БелАЭС (Белорусской АЭС) не попала на рынок стран Балтии. Для Латвии и Эстонии тем самым была перекрыта возможность приобретения через литовские смычки электроэнергии у Белоруссии и России.

В Вильнюсе утверждают, что проект БелАЭС, находящейся у литовской границы и в 50 км от столицы балтийской республики, осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться. Присоединиться к бойкоту Литва призвала Латвию и Эстонию. Однако оказалось, что технически реализовать запрет не так просто, ведь определить в едином электроэнергетическом потоке место выработки электроэнергии невозможно.