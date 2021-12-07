"Дочка" Росатома разработает один из основных агрегатов инновационного реактора БРЕСТ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро машиностроения (АО "ЦКБМ", входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступило к разработке одного из важнейших элементов для "реактора будущего" БРЕСТ-ОД-300 - главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Атомэнергомаша.

"В ближайшие два года в рамках нового этапа опытно-конструкторских работ планируется изготовить опытный образец ГЦНА-1720. После проведения комплекса испытаний и корректировки конструкторской документации будут запущены в производство четыре насосных агрегата", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "ЦКБМ" Игоря Бурцева.

Главные циркуляционные насосные агрегаты - важная и неотъемлемая часть реакторной установки: они обеспечивают интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реактора. Задача этих агрегатов - отвод тепла от активной зоны реактора и передача его воде второго контура для производства пара. От надежной и бесперебойной работы ГЦНА напрямую зависит безопасность любой АЭС. Главное отличие ГЦНА для реактора БРЕСТ от имеющихся агрегатов в том, что в этом реакторе в качестве теплоносителя применяется расплав свинца с номинальной температурой 420 градусов Цельсия, что накладывает жесткие требования и ограничения как на материалы для ГЦНА, так и на компоновку этих агрегатов в реакторе. "Вода и свинцовый сплав имеют разные физические и химические свойства, поэтому для изготовления насосов, перекачивающих жидкометаллический теплоноситель, используются другие марки стали. При некоторых режимах работы реактора свинец может проявлять нежелательную химическую активность: появляются окислы, которые могут негативно повлиять на эксплуатацию ГЦН - это тоже надо учитывать", - рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора АО "ЦКБМ" Сергей Щуцкий.

Реактор "БРЕСТ-ОД-300", который в настоящее время строится в г. Северске (Томская область) на базе "Сибирского химического комбината" (предприятие Росатома), станет частью проекта "Прорыв" по осуществлению замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования. В 2016 году ЦКБМ спроектировало и поставило в АО "СХК" одну из технологических линий фабрикации топлива для реакторов на быстрых нейтронах.