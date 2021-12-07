Бюджет Ленинградской области на 2022 год приняли с дефицитом в 3,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области приняло бюджет региона на 2022 год с доходами в сумме 160,4 млрд рублей и дефицитом в 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заседании законодательного собрания проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором и третьем чтениях.

"Бюджет принят с дефицитом 3,4 млрд рублей. Доходы будут не ниже уровня этого года - 160,4 млрд рублей, а расходы запланированы в сумме 163,9 млрд рублей", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что по итогам исполнения бюджета цифры могут измениться. По его словам, "бюджет, скорее всего, будет по расходам не ниже, а даже выше уровня этого года, при том, что дефицит пока закладывается в невысоком проценте".

В этом году, по данным губернатора, бюджетные расходы Ленинградской области достигнут 180 млрд рублей. Дефицит в 2021 году был заложен в размере почти 20 млрд рублей, по факту он будет в два раза ниже, сообщил Дрозденко.

Губернатор сказал, что в 2022 году бюджет сохранит социальную направленность - более 65% средств пойдет на социальные цели и задачи, прежде всего на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. Среди крупных статей расходов он назвал также развитие транспортной системы, формирование городской среды.

Власти региона поставили задачу до 2025 года достичь уровня собственных доходов бюджета Ленинградской области в 200 млрд рублей.