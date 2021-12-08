Как роботы-доставщики "Яндекса" ездят зимой? Где уже есть роверы и сколько их?

И еще пять вопросов c ответами про роботов в доставке, которых все чаще можно увидеть в Москве и некоторых других городах

Ожидания от беспилотного транспорта и реальность не совпали. Долго в прессе говорили о том, что совсем скоро на дорогах появятся беспилотные такси. Потом — что первыми станут автономные грузовики и они потеснят дальнобойщиков. Сегодня беспилотные легковые машины и грузовики везде ездят в рамках экспериментов. Это значит, что они могут передвигаться в определенных местах, а не где угодно. В большинстве тестов водитель находится в салоне машины. Есть и еще некоторые нюансы. Мнения, что эра беспилотников начинается с роботов-тележек, которые возят еду, заказанную в приложениях доставки, не были популярны. Вдобавок это вызывало вопросы: как роботы будут ездить по неровным дорогам или в снег? Но с начала пандемии роботизированная доставка начала быстро расти во многих странах. В начале московского локдауна в 2020 году роверы "Яндекса" стали доставлять заказы от "Яндекс.Еды" в Хамовниках. Если вы живете или работаете в центре Москвы, то с высокой вероятностью могли встречать робота. Мы собрали ответы на самые популярные и не самые очевидные вопросы про них. Первый. Где уже есть роботы "Яндекса" и сколько их? В доставке задействовано 150 роботов — больше половины находится не в России, а в университетских кампусах в США. "Это кампусы в Огайо и Аризоне, и там, и там несколько десятков роверов", — говорит Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса". Остальные — в Москве. В Санкт-Петербурге ровер тестируется в спальном районе Мурино. Кроме того, он проходит испытания в Тель-Авиве, технопарках "Сколково" и Иннополисе. Первую доставку запустили в 2019 году в Сколково — ровер возит документы между зданиями. В России роботы "Яндекса" используются в собственной службе доставки — они возят заказы от "Яндекс.Еды". Кроме того, "Яндекс" совместно с "Почтой России" начал тестировать доставку посылок из отделений. У почты есть услуга "доставить посылку на дом". Тем, кто выбрал опцию, ее приносит курьер. В шести отделениях в Москве уже можно заказать доставку ровером. В начале следующего года эксперимент распространится на 27 почтовых отделений в разных районах столицы. У "Яндекса" есть партнеры в России, США и ОАЭ. Второй. Как робот технически устроен? Ровер — квадратный ящик на колесах. По форме и тому, что наверху крышка, напоминает мультиварку. Вес — около 70 кг. Объем — 25 л (помещается шесть пицц и четыре бутылки воды). Шесть колес — зимой в снег надевают зимнюю резину. Скорость — 5–8 км/ч. Оснащен камерами и другими сенсорами, чтобы видеть все вокруг и ориентироваться на месте. В самом новом, третьем поколении установлена дальнофокусная камера, поэтому роверы могут видеть дорожные светофоры издалека. Передвигаются они только по тротуарам и пешеходным дорожкам.

На роверы в "Яндексе" перенесли технологию беспилотных автомобилей, обкатанную в городах. Программу, которая управляет роботом, не требовалось отдельно обучать многим действиям — правильно понимать знаки дорожного движения, распознавать разные объекты вроде снегоуборочной техники и участников движения, которые могут встретиться на пути. Ровер внедрили быстро. В июне 2019 года эта идея появилась, через неделю была готова тележка на колесах, а в ноябре начали тестировать первый прототип. Батареи робота хватает на десять часов. В третьем поколении роверов аккумулятор сделали съемным, чтобы он не простаивал во время подзарядки. Третий. Где есть спрос на роботов-доставщиков? Большинство роботов-доставщиков в мире задействовано в студенческих кампусах в США, Канаде и Европе. Доставка в них начала развиваться в середине 2010-х. Некоторые утверждают, что студенческие кампусы на несколько десятков тысяч человек, где есть ограничения по автомобильному движению, — основной рынок для производителей роботов. Сегодня так и происходит. По прогнозам ассоциации Allied Market Research, в ближайшие десять лет наиболее активно такая доставка станет развиваться в Северной Америке. Большая часть роботов будет сосредоточена в США.

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У "Яндекса" в Соединенных Штатах есть партнер Grubhub, который подключил студенческие кампусы к приложению по доставке еды. Это один из крупнейших сервисов в США. Сейчас он обслуживает 250 кампусов в разных штатах. "У студентов и преподавателей американских университетов и колледжей есть отдельные счета, деньги с которых можно тратить только на еду. Например, студенческие карты обычно пополняют родители. Grubhub интегрировал счета студентов в приложение, упростив процесс заказа из ресторанов и кафе. Это позволило увеличить объем заказов, но потребовалось больше курьеров. В Штатах низкоквалифицированный труд стоит сравнительно дорого, поэтому доставлять роботами выгоднее. Кроме того, студенты — прогрессивная публика, им нравятся роботы. В одном кампусе студенты ведут Instagram с нашими роверами. Наше соглашение с Grubhub подразумевает, что они не используют других роботов, кроме наших. На каждый кампус нужно по несколько десятков роботов. За первые полгода мы уже поставили роботов в два университета и еще несколько на подходе". Второй крупный партнер, с которым "Яндекс" заключил соглашение об использовании роверов, — оператор торговых центров Majid Al Futtaim в Дубае. В следующем году роботы "Яндекса" начнут доставлять продукты из сети супермаркетов Carrefour в ОАЭ. Четвертый. Насколько это выгодный бизнес? Ожидается, что в ближайшие десять лет роботы станут привычными в доставке. Рынок рободоставки на последней миле — в пределах пары километров от логистического центра до потребителя — вырастет с $11,9 млрд в 2021 году до $84 млрд к 2031 году Сейчас роботов для доставки делают Amazon, DHL, FedEx, Starship Technologies и еще более десятка крупных компаний. Так выглядит робот Amazon.

' 'YouTube/amazon'

"Спрос на роботов-курьеров на последней миле сильно превышает предложение. В мире несколько заметных производителей. Есть стартапы, которые делают роботов несколько лет. Что касается географии и того, насколько крупные компании делают таких роботов, то один из сравнительно крупных поставщиков — эстонская компания Starship Technologies. Они изначально делали роботов для университетских кампусов. Но ни одна компания, ни все существующие компании вместе не могут закрыть огромный спрос. Это направление позволяет нам получать доход от технологии беспилотного вождения уже сейчас, когда регулирование для беспилотных автомобилей не существует в большинстве стран мира. Для партнеров мы логистический сервис-провайдер. Иначе: мы предоставляем им услуги доставки", — говорит Артем Фокин. Это роботы Starship Technologies, основной офис компании находится в Таллине.

' 'YouTube/Starship Technologies'

Пятый. Какие проблемы у технологии? Первое: во многих странах власти приняли законы, ограничивающие передвижение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Часто в законе электросамокат определен таким образом, что робот-доставщик также подпадает под это определение. "В этом случае нам нужно получить отдельное согласие от местного регулятора. Мы столкнулись с этим в Израиле. Сейчас наши роботы тестируются в Тель-Авиве в демонстрационном режиме. Мы ведем переговоры с Минтрансом, чтобы выпустить их в городскую среду. Среда в Тель-Авиве имеет свои особенности, она также полезна нам для дообучения технологии, там более узкие тротуары и больше людей на велосипедах. Получать разрешения также необходимо в Корее и ОАЭ. В США — в одних штатах нет ограничений, в других есть", — объясняет Артем Фокин. Второе: сейчас есть потолок в темпах производства. "Роботы собираются здесь — в нашем инженерном центре, — продолжает он. — Мы думаем про наращивание объемов производства. Если мы будем внедрять их десятками тысяч в месяц, нужно будет думать о привлечении фабрик. Но сегодня объемы сборки упираются не только в наши возможности. Не все поставщики могут производить комплектующие необходимого качества в нужных количествах, мы постоянно мониторим рынок в поиске надежных партнеров. Мировой кризис на рынке полупроводников тоже не сильно помогает, но мы пока справляемся". Шестой. Как робот ездит зимой? Роботы создаются такими, чтобы эксплуатироваться и в снег, и в дождь. В условиях снега им ставят зимнюю резину. Но совсем от застревания в сугробах это их не спасает. В интернете много видео на эту тему. Вот пробка из застрявших в снегу роботов-курьеров.

' YouTube/Енот Брю'