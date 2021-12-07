Губернатор Ленобласти заявил, что КАД-2 будет проходить через Гатчину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Проектируемая вторая Кольцевая автомобильная дорога (КАД-2) вокруг Петербурга должна будет проходить через административный центр Ленинградской области, город Гатчину. Это позволит запустить междугородное автобусное сообщение между Гатчиной и другими населенными пунктами региона, минуя Петербург, сказал во вторник на пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"КАД-2 будет затрагивать Гатчину, мы специально так хотим сделать, чтобы она (дорога - прим. ТАСС) максимально придвинулась к Гатчине, чтобы в том числе через КАД-2 можно было запустить междугородное автобусное сообщение", - рассказал Дрозденко.

По его словам, сейчас жители Ленобласти могут попасть в Гатчину либо по КАД-1, либо железнодорожным транспортом через Петербург. В перспективе регион планирует совместно с РЖД организовать челночное движение скоростных электричек в Гатчину с петербургских вокзалов.

Что касается других точек маршрута КАД-2, то на данный момент существует три варианта. Как отметил Дрозденко, вероятнее всего, кольцевая трасса будет проложена по смешанному плану, так как часть земельных участков находится в частной собственности и область будет стремиться минимизировать расходы на выкуп земли. При этом КАД-2 должна проходить как можно ближе к КАД-1, чтобы обеспечить строительство новых развязок и разгрузку дорожной сети.

В качестве первоначального варианта для маршрута КАД-2 предлагалось использовать участки Северного и Южного полуколец, называемых "бетонкой". Однако, по словам губернатора Ленобласти, этот вариант не будет задействован, прежде всего из-за трудностей на участке во Всеволожском районе в направлении Выборгского района.

Сейчас три обсуждаемых в правительстве региона варианта доступны на различных ресурсах в интернете. Предварительный проект для КАД-2 рассчитывают подготовить во втором квартале следующего года, сказал Дрозденко.