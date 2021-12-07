Сбер использует нейросеть, идентифицирующую оружие

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбербанк использует технологию, которая в реальном времени анализирует видеозапись и идентифицирует на ней огнестрельное оружие. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах SOC-Форума 2021.

"Мы используем, а дальше будем надеяться, что будут использовать многие", - сказал Кузнецов на вопрос о практическом применении разработанной Сбером технологии по распознаванию оружия.

Он пояснил, что этот проект делал центр искусственного интеллекта Сбера. "Мы занялись этой работой, скажем так, спонтанно, после той трагедии, которая произошла в Казани. И за неделю разработали прототип, который позволяет сегодня через "цифровое зрение" определять наличие оружия у потенциального преступника, когда фактически камеры, которые установлены в городе, могут сегодня с точностью 99% сказать, что этот человек идет с боевым пистолетом, не с игрушечным пистолетом. Такую технологию мы разработали. Мы этой технологией поделились с правоохранительными органами, они очень заинтересовались, и сейчас продолжаем эту работу вместе", - добавил топ-менеджер.

Технология, позволяющая в реальном времени анализировать видеозапись и идентифицировать на ней огнестрельное оружие, была представлена заместителем председателя правления Сбербанка в начале июня на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете. Технология была разработана в связи с нападением на школу в Казани, которая произошла в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, включая семь детей, 23 человека получили ранения.

Ранее сегодня в результате произошедшей стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка.