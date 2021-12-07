Бизнес-омбудсмен создаст рабочую группу по проблеме завышенных налогов на щебень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по проблеме завышенного налогообложения производства щебня будет создана в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече в Екатеринбурге.

Представители производителей нерудных материалов рассказали на встрече о том, что в течение 2021 года сумма НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) увеличилась в 5-10 раз из-за того, что ФНС приравняла дробление камня к добыче и стала рассчитывать налог со стоимости щебня, который, как конечный продукт, дороже. Недропользователи вынуждены оспаривать налоговые претензии в суде, где сложилась отрицательная судебная практика. Предприниматели дошли до Верховного суда РФ, но проиграли и там.

Ассоциация попросила омбудсмена поддержать бизнесменов в вопросах формирования стандарта добычи строительного камня и внесения изменений в налоговый кодекс, которые бы определили какой вид полезного ископаемого необходимо облагать налогом. "У нас есть практика, что мы в рамках института уполномоченного создаем временные рабочие группы. Такую же группу сформируем [по этому вопросу], подготовим предложения для правительства. А я поставлю вопрос перед налоговой службой, потому что у нас переговоры с [главой ФНС] Егоровым планируется в ближайшее время", - сказал Титов.

В ноябре 2019 года Борис Титов направлял в ФНС письмо, в котором сообщал об обеспокоенности производителей щебня резко выросшим уровнем налогообложения. В частности, он указывал, что на ряде предприятий нерудной отрасли Свердловской и Челябинской областей проведены камеральные налоговые проверки, по результатам которых объектом налогообложения НДПИ признан щебень, а не строительный камень, как раньше. Между тем, как уточнялось в письме, щебень является результатом дробления камня.