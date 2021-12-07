В Северной Осетии запретили выдавать повторные лицензии недобросовестным фармацевтам

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло запретил выдавать повторную лицензию недобросовестным предпринимателям-фармацевтам. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Предприниматели, лишенные права на осуществление фармацевтической деятельности из-за незаконной реализации препаратов-наркозаменителей, не должны иметь возможность получить лицензию повторно. Такое мнение выразил глава РСО-Алания Сергей Меняйло на заседании антинаркотической комиссии, поручив руководству министерства здравоохранения совместно с Росздравнадзором, МВД и прокуратурой наладить взаимный обмен информацией в этой сфере", - говорится в сообщении.

В республике известны случаи, когда недобросовестные предприниматели продолжают противоправную деятельность, используя лицензии иных лиц и продавая препараты наркозависимым для немедицинского употребления.

"Наша задача - сделать все, чтобы не допускать этих лиц к работе в фармацевтической сфере. Нужно выработать порядок совместной работы органов власти с контрольно-надзорными и правоохранительными структурами. Важно не просто снизить риски, а вообще исключить вероятность того, что уличенные в распространении препаратов-наркозаменителей предприниматели могут вернуться к этой незаконной деятельности", - сказал Меняйло.

По словам руководителя Росздравнадзора по РСО-Алания Ольги Давыдовой, на основании заявлений ведомства аннулированы шесть лицензий на право осуществления фармацевтической деятельности за неоднократные нарушения требований в части порядка отпуска лекарственных средств, используемых наркозависимыми в немедицинских целях.