{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $70,6 за баррель

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent в декабре составят в среднем $71 за баррель

ТАСС, 7 декабря. Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с $71,6 до $70,6 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в декабре 2021 года составят в среднем $71 за баррель. При этом в I квартале 2022 года, по оценке министерства, цена нефти Brent повысится до $73 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 50 тыс. баррелей - до 11,18 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году снизились также на 50 тыс. баррелей - до 11,85 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США допустило снижение спроса на нефть из-за омикрон-штамма
Читать полностью