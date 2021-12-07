Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $70,6 за баррель

ТАСС, 7 декабря. Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с $71,6 до $70,6 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в декабре 2021 года составят в среднем $71 за баррель. При этом в I квартале 2022 года, по оценке министерства, цена нефти Brent повысится до $73 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 50 тыс. баррелей - до 11,18 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году снизились также на 50 тыс. баррелей - до 11,85 млн баррелей в сутки.