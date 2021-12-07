Масштабный сбой в работе Amazon зафиксировали в США

ТАСС, 7 декабря. Пользователи в Соединенных Штатах во вторник пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением. О неполадках с Amazon заявили преимущественно пользователи из США.

Серьезный сбой также отмечается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы поступили также из Великобритании и Канады.