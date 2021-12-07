Минцифры: РФ к 2024 году может войти в тройку лидеров по развитию квантовых коммуникаций

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия к 2024 году может войти в тройку стран-лидеров по общему развитию квантовых коммуникаций к 2024 году. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе форума "Открытые инновации".

"Цель дорожной карты этого высокотехнологического направления - закрепиться в лидерах по направлению квантовых коммуникаций, в 2024 году быть в тройке стран по общему развитию технологий и рынка и полностью сократить отставание по тем субтехнологиям, где оно еще сохраняется (речь идет о скорости и дальности передачи квантового ключа - прим. ТАСС), сохранив лидирующие позиции по общей протяженности квантовых сетей и числу абонентов", - отметил он.

При этом на данный момент Россия является одной из лидирующих стран наряду с Китаем, США, Швейцарией, Великобританией, Германией, Японией и Канадой.

Паршин добавил, что технологии квантового шифрования позволяют на уровне физических законов практически полностью защитить информацию, передаваемую по каналам связи, от компрометации либо несанкционированного доступа. "У технологии два очевидных драйвера развития. Первый - постоянно увеличивающееся количество кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры, второй - прогресс в области квантовых вычислений, появление в обозримом будущем квантового компьютера, который сможет решать прикладные задачи и от атак которого традиционные методы защиты информации будут бессильны", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что запущенная в этом году квантовая линия связи между Москвой и Санкт-Петербургом занимает второе место в мире по протяженности и уровню топологии квантовых сетей.

Паршин также призвал уже в настоящее время приступать к разработке программы на следующий период - 2025-2030 годы.

О дорожной карте

Дорожная карта развития квантовых коммуникаций разработана РЖД совместно с ведущими экспертами и научными организациями. Это второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "цифровая экономика Российской Федерации".

Документ предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности.