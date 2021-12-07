Доходы от услуг связи в России за январь-сентябрь выросли на 3,7%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Доходы от услуг связи в РФ в январе - сентябре 2021 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,4 трлн рублей, говорится в материалах Минцифры РФ.

В том числе объем реализации услуг связи населению вырос на 2,3% - до 712,987 млрд рублей. Общий доход от почтовой связи вырос на 6,4% - до 130,1 млрд рублей, в том числе доходы почтовой связи от населения выросли на 8,8% - до 29 млрд рублей. Доходы от спецсвязи выросли на 13% - до 7,4 млрд рублей.

Доходы от междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи снизились на 3% - до 35 млрд рублей, в том числе доходы от междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи от населения снизились на 19%, до 2,7 млрд рублей.

Доходы от местной телефонной связи в городской местности упали на 6,2% - до 57 млрд рублей, а доходы от местной телефонной связи в городской местности от населения - на 11,8%, до 23,98 млрд рублей.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика выросли на 1,4% - до 215,8 млрд рублей. Доходы от услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС) выросли на 10,7% - до 3 млрд рублей.