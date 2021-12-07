Соглашения на более 15 млрд рублей планируют подписать на Владимирском инвестконгрессе

ТАСС, 7 декабря. Владимирский инвестиционный конгресс пройдет с 9 по 11 декабря на площадке "Суздаль Арена" в городе Суздале. Планируется подписание соглашений с инвесторами на общую сумму около 15 млрд рублей, об этом во вторник во время прямой линии с жителями сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Пройдет Владимирский инвестиционный конгресс, на котором мы намерены подписать несколько инвестиционных соглашений <...> на сумму более 15 млрд рублей. Это несколько проектов, которые должны добавить нам несколько сотен рабочих мест. Надеюсь, что они внесут свой вклад в то, чтобы поправить ситуацию со средними заработными платами, с повышением квалификации тех, кто там будет работать", - сказал Авдеев.

Владимирский инвестиционный конгресс пройдет на площадке "Суздаль Арена" 9-11 декабря. По данным пресс-службы администрации региона, в нем примут участие, известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.