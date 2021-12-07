Минэнерго США допустило снижение спроса на нефть из-за омикрон-штамма

ТАСС, 7 декабря. Распространение омикрон-штамма коронавируса повышает вероятность снижения спроса на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Эксперты напоминают, что на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" котировки Brent 26 ноября упали до $72 за баррель (тогда как в середине ноябре нефть торговалась на уровне $82), а в начале декабря находились ниже $70 за баррель.

"Падение цены последовало за идентификацией нового штамма коронавируса "омикрон", который повышает вероятность того, что спрос на нефть может снизиться в краткосрочной перспективе", - поясняется в отчете.