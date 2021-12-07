Google подала иск на двоих россиян из-за возможного участия в преступной схеме

ТАСС, 7 декабря. Корпорация Google подала в суд на 17 человек, в том числе двоих россиян, которые, по ее утверждению, принимали участие в вредоносной кибердеятельности. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

По его данным, компания обвинила Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, наряду с еще 15 неназванными лицами, в создании ботнета Glupteba - сети компьютеров, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С их помощью осуществлялись несанкционированный сбор личных данных пользователей Google и кибервымогательство. Корпорация подчеркнула "техническую сложность" Glupteba - в нем используется технология блокчейна для защиты от сбоев, а сам вирус проник в более чем миллион устройств по всему миру.

По информации Bloomberg, Google впервые подает в суд на ботнет. Компания сотрудничала в расследовании с Министерством юстиции США, однако ведомство отказалось от комментариев.