Ozon вложит 10 млн рублей в развитие решений по роботизации процессов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon инвестирует 10 млн рублей в развитие решений по роботизации своих процессов, выделив средства в виде грантов пяти стартапам в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компании.

Конкурс, организованный Ozon Tech среди решений роботизации для электронной коммерции, собрал 70 проектов со всей России. Участники предлагали идеи роботизации самых разных процессов: от систем хранения на складских комплексах и перемещения грузов внутри зданий до роботов-курьеров и автономного вождения.

"Экспертное жюри отобрало пять финалистов, которые получили гранты на общую сумму 10 млн рублей для внедрения своих решений в инфраструктуру Ozon", - отмечается в сообщении.

Гранты получили: Shoegle, рекомендательный онлайн-сервис по подбору обуви; Sota, складской робот, который помогает автоматизировать комплектацию заказов с мелкоштучными товарами; Цимеро, система объемного хранения и консолидации, в которой активные подвижные модули с товарами выстраиваются в соответствии с очередностью заказов; Waybot Robotics, мобильные роботы для комплектовки заказов; Robosharing, автоматизация логистической службы с помощью роботов-курьеров.

В будущем эти решения планируется реализовать в бизнес-процессах Ozon.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 27 млн товарных наименований.