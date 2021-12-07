Зампред правления "Новатэка" Джитвэй заявил о своей невиновности по уточненному обвинению

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Энтони Джитвэй заявил о своей невиновности по уточненному обвинительному заключению. Соответствующий документ по итогам слушаний размещен во вторник в базе суда по Среднему округу штата Флорида.

Уточненный текст обвинительного заключения подробно излагает, когда и с использованием каких финансовых инструментов Джитвэй уклонялся от уплаты налогов в США. Ранее он уже заявлял в суде, что не признает вину в приписываемых ему действиях.

Зампред правления компании был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в офшорах в целях уклонения от уплаты налогов. По версии американских налоговиков, объем средств, которые Джитвэй пытался утаить от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением, запретив ему покупать билеты на транспорт и посещать аэропорты, железнодорожные, автобусные и морские вокзалы, а также порты. Кроме того, зампреду правления "Новатэка" запрещено было выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Работу в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, в июле 2010 года занял должность заместителя его председателя. В 2019 году Джитвэй, являющийся гражданином США и Италии, получил российское гражданство.