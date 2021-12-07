На ТОСЭР "Заречный" будут производить детали для станкостроения и точного машиностроения

ТАСС, 7 декабря. Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Заречный" в Пензенской области запустит серийное производство деталей для станкостроения и точного машиностроения. Как сообщила во вторник пресс-служба АО "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома), соответствующее соглашение Атом-ТОР подписал с ООО "Импульс-Атом", которое стало одиннадцатым резидентом этой преференциальной зоны.

Компания планирует запуск серийного производства высокотехнологичной продукции по собственным разработкам: деталей для станкостроения, точного машиностроения, авиастроения, оптоэлектроники, приборостроения. По словам гендиректора ПО "Импульс-Атом" Валерия Чуйкова, продукция компании превосходит аналоги по технико-функциональным и эксплуатационным характеристикам, в частности, имеет значительно больший ресурс работы, что подтверждено проведенными испытаниями. "На сегодня завершены испытания пилотных партий продукции. Рассчитываем, что при выходе на плановую мощность годовой объем продаж составит 6 000 единиц", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Чуйкова.

Как отметил генеральный директор АО "Атом-ТОР" Николай Пегин, для жителей Заречного новое производство создаст 15 рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой, а бюджету принесет дополнительные отчисления. Согласно бизнес-плану, объем инвестиций компании составит около 7,5 млн рублей. В рамках проекта будет приобретено технологическое оборудование для запуска производства деталей в серию, а также реализованы мероприятия по их продвижению на рынке.