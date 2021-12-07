В Facebook заявили, что проблемы сервисов Amazon не могут повлиять на работу соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Перебои в функционировании Amazon Web Services не могут оказывать влияния на работу социальной сети Facebook. Об этом во вторник заявил представитель соцсети в ответ на запрос ТАСС об одновременных проблемах в работе обоих сервисов.

"Перебои или отключение AWS никогда не сможет повлиять на наши сервисы. Это просто совпадение", - сказал он.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировал рост сообщений о сбоях в работе AWS и Facebook. Перебои в функционировании были также замечены у стримингового сервиса Disney+.

В основном о неполадках сервисов Amazon сообщили жители США. Жалобы поступили также из Великобритании и Канады.