Власти Якутии создадут в регионе проектный офис по строительству карбоновых полигонов

ТАСС, 7 декабря. Проектный офис по строительству карбоновых полигонов создадут в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила во вторник пресс-служба международного форума Nobel Vision со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

Ранее замдиректора центра исследования экономических проблем развития Арктики экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Кривичев предложил создать карбоновые полигоны в Арктической зоне, в частности в Якутии.

"В стадии создания находится проектный офис, который будет заниматься реализацией этого проекта [создания карбоновых полигонов на территории Якутии]", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как отметил Николаев, слова которого приводятся в сообщении, Якутия заинтересована во внедрении современных подходов в вопросе экологичной переработки твердых бытовых отходов (ТБО). Он также считает, что для развития экологичного производства и экономики замкнутого цикла в регионе необходимо привлекать научное сообщество и компании, работающие в области биотехнологий.

Карбоновые полигоны - территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов. Исследования включают разработку и адаптацию технологий измерений надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.