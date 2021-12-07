Российские бизнесмены встретились с членами кабмина Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Делегация российских предпринимателей провела встречу с рядом аргентинских министров для обсуждения сотрудничества и возможных инвестиций. Об этом сообщил во вторник председатель правительства южноамериканской республики Хуан Мансур.

"Я сегодня открыл рабочую встречу с членами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вместе с министрами, представителями властей и бизнеса. Эти встречи укрепят двусторонние отношения во благо нашего народа", - написал он в Twitter.

"Я уверен, что в ближайшей перспективе мы сможем продолжить наращивать сотрудничество во всех сферах", - приводит слова Мансура со встречи пресс-служба правительства.

Как заявила советница президента Аргентины Сесилия Никколини журналистам, помимо РФПИ, в прибывшую в Аргентину делегацию вошли представители "Совкомбанка и десятка российских компаний". С аргентинской стороны на встрече присутствовали, в частности, министр экономики Мартин Гусман, глава МИД Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Карла Виссотти, министр транспорта Алексис Геррера и министр сельского хозяйства Хулиан Домингес. "Цель этих рабочих встреч - создать условия для инвестиций в различных секторах аргентинской экономики на основании крепких отношений, которые у нас установились с РФПИ", - отметила Никколини.