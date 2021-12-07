МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Сеть магазинов онлайн-площадки "ВсеИнструменты.ру" появится в Дагестане. Первую тестовую точку запускают 10 декабря в Махачкале, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки "ВсеИнструменты.ру". Десятого декабря текущего года основатели фирмы запускают первую тестовую точку в Махачкале. Под руководством врио первого вице-премьера Батыра Эмеева состоялась встреча с основателями торговой онлайн-площадки "ВсеИнструменты.ру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах компании - открытие в регионе десяти магазинов и одного распределительного центра.

"На каждой точке будет создано от четырех рабочих мест, что позволит трудоустроить не менее 40 дагестанцев. Первый магазин откроется в Махачкале в районе "троллейбусного кольца". Далее мы откроем еще три точки в столице республики и в городах Каспийск, Дербент, Избербаш и Хасавюрт", - добавили в пресс-службе.

"ВсеИнструменты.ру" - это онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. На российском рынке компания присутствует 15 лет. Численность сотрудников составляет 7 тыс. человек, ежегодно она растет на 50-60%. Оборот фирмы составляет почти 70 млрд рублей.