Игорная зона "Янтарная" под Калининградом вместит не более 20 казино

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Игорная зона "Янтарная" в Калининградской области сможет вместить не более 15-20 казино. При этом власти региона надеются, что в ближайший год удастся отторговать около пяти участков для казино, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков после круглого стола "Калининградская область в мировой восьмерке лучших".

"В распоряжении правительства Российской Федерации у нас всего 100 га. Это приблизительно разделено где-то до 20 участков. Поэтому на самом деле максимум, что там родится - это не больше 15-20 казино, но это достаточно глобально и очень замечательно для экономики. Мы надеемся, что в ближайшем году еще пять-шесть участков для казино у нас будет отторговано", - сказал Кусков.

По его словам, пока в игорной зоне действует только одно казино. При этом на территорию заходит второй инвестор, который еще только получает разрешение, а также третья компания - она находится на стадии подготовки проекта. Кроме этого, региональные власти намерены в следующем году провести еще несколько торгов.

В мае пресс-служба правительства региона сообщала, что два из шести выставлявшихся на торги участков в игорной зоне "Янтарная" в Калининградской области будут переданы арендаторам по итогам проведенных конкурсов. Общая сумма, предложенная победителями, превысила 62 млн рублей в год, при этом стоимость аренды одного из участков в ходе торгов увеличилась почти в 30 раз.

Игорная зона "Янтарная" находится в 35 км от Калининграда неподалеку от поселка Янтарный, также в нее включены территории вблизи поселка Куликово, где и расположены ныне действующие объекты - казино Sobranie и зал игровых автоматов Magic Crystal. Правительство Калининградской области размежевало некогда единую территорию игорной зоны общей площадью 99,5 га на 39 земельных участков. Из них 16 предлагаются в аренду инвесторам под строительство комплексов игорных заведений с элементами торговли и отелями.