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Калининградские власти на треть увеличат финансирование программы привлечения кадров

Объем поддержки областного правительства возрастет с 522 тыс. до 800 тыс. рублей в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области в 2022 году увеличат объем финансирования региональной программы привлечения кадров в регион с 522 тыс. рублей до 800 тыс. рублей на человека. Об этом сообщил во вторник на круглом столе "Калининградская область в мировой восьмерке лучших", посвященном развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, заместитель председателя областного правительства Дмитрий Кусков.

"Со следующего года мы хотим ее [программу релокации кадров] немного увеличить в финансовом плане, и, соответственно, делать выплаты вместо 522 тыс. рублей - 800 тыс. рублей [на сотрудника]", - сказал Кусков.

Он уточнил, что речь идет о привлечении компаниями высококвалифицированных специалистов со средней заработной платой в пределах 70 тыс. рублей. Средства выделяются из расчета 500 тыс. рублей на первый взнос по ипотечному кредитованию на покупку жилья в регионе и 300 тыс. рублей - на затраты, связанные с переездом. Калининградская область начала внедрять такую программу одной из первых в стране, уточнил Кусков, заметив, что сейчас ее взяли на вооружение многие другие российские территории, нуждающиеся в высококвалифицированных кадрах.

Зампред калининградского правительства уточнил, что в регионе с учетом преференций особой экономической зоны в 2021 году будет создано 4,9 тыс. новых рабочих мест. Наряду с развитием автомобилестроения, представленного автомобильным холдингом "Автотор", в области развиваются индустриальные парки Храброво и Черняховск. В индустриальном парке Храброво зарегистрированы 24 резидента, в Черняховске - шесть компаний, планирующих реализацию инвестиционных проектов.

Общий объем инвестиционных проектов, планируемых в Калининградской области до 2024 года, составляет порядка 400 млрд рублей. Ожидается реализация 360 проектов, сообщил зампред областного правительства.

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