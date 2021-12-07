В Калиниградской области планируют маркировать до 400 тыс. тонн импортного алкоголя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объемы маркировки импортного алкоголя в Калининградской области в рамках эксперимента должны достичь 400-500 тыс. тонн к 2023 году. Об этом журналистам сообщил во вторник заместитель председателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков после круглого стола "Калининградская область в мировой восьмерке лучших".

В августе глава региона Антон Алиханов сообщил ТАСС, что в перспективе Калининград сможет принимать, маркировать и отправлять в другие регионы страны до 1,2 млн бутылок алкогольной продукции в сутки и до 400-500 тыс. тонн импортного алкоголя в год. Это сопоставимо с объемами, которые сейчас маркируются в Литве, Латвии и Польше.

"Это планируется в 2023 году, конечно. Даже не 2022 год, это большой объем", - сказал Кусков в ответ на вопрос корр. ТАСС о сроках достижения таких показателей.

По его словам, за этот год удалось промаркировать небольшой объем продукции - около четырех-пяти партий. При этом регион, как отметил Кусков, готовится к огромным объемам поставок. "У нас уже есть два участника эксперимента. Планируется еще несколько участников. Они в настоящее время планируют подачу документов в органы таможни и Росалкогольрегулирование. На данный момент готов огромный склад от одного участника эксперимента, который <…> зарегистрирован. Второй участник эксперимента тоже уже готов к маркировке", - пояснил зампред правительства региона.

Кусков добавил, что уже в следующем году эксперимент по маркировке поможет открыть около 2 тыс. новых рабочих мест.

Об эксперименте

Эксперимент по маркировке федеральными специальными марками на таможенных складах алкогольной продукции, ввозимой в РФ, начался в Калининградской области в июне. На территории региона ежегодно планируется маркировать импортный алкоголь с последующей отправкой груза в другие регионы страны.

Участники эксперимента - уполномоченные правительством РФ федеральные органы исполнительной власти (ФТС России и Росалкогольрегулирование), а также организации, осуществляющие ввоз в РФ алкогольной продукции, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения, находящиеся в Калининградской области. Эксперимент будет проводиться с использованием уже имеющейся таможенной и логистической инфраструктуры.