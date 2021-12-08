Кабмин подведет итоги исполнения бюджета и реализации ФЦП за девять месяцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьера Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в среду, 8 декабря. На повестку дня вынесено одиннадцать вопросов. Ключевой темой станет реализация федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и выполнение федеральных целевых программ за девять месяцев, а также исполнение бюджета в январе - сентябре 2021 года.

Как сообщила пресс-служба правительства, доходы федерального бюджета за январь - сентябрь сложились в сумме 17 трлн 923 млрд рублей. Расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 16 трлн 298 млрд рублей. Профицит федерального бюджета составил 1 625,0 млрд рублей.

На заседании также будет заслушан доклад о реализации ФАИП, в частности, о кассовом исполнении расходов на реализацию ФЦП, а также о перечне строек и объектов, включенных в ФАИП, ходе строительства, реконструкции, технического перевооружения и приобретения в федеральную собственность объектов капитального строительства.

Кабмин также примет решение о выделении в 2021 году Минфину из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным по льготной ставке 7% в 2020 - 2021 годах. Такое решение позволит создать условия для погашения обязательство по ипотечным кредитам не менее чем для 32 тыс. семей, имеющих детей.

Вопросы экологии

Еще одной темой предстоящего заседания станет обсуждение законопроекта "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации". Пилотный эксперимент будет проводиться в Сахалинской области, где будет создана система торговли углеродными единицами, а также система выбросов и поглощения парниковых газов. Законопроект по ограничению выбросов направлен на проведение эксперимента и достижение на территории региона углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

Выбросы парниковых газов в Сахалинской области в 2021 году составили 12,3 млн тонн CO2-эквивалента, а их поглощение - 11,1 млн тонн CO2-эквивалента. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10%, или 1,2 млн тонн СО2-эквивалента. Это и есть тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Для этого до 2025 года на Сахалине предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю работающего на газе и электричестве транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии. Кроме того, в регионе будет запущен кластер по производству водорода.

Заинтересованность в проведении эксперимента по углеродному регулированию также проявили Башкирия, Хабаровский край, Иркутская область и Калининградская область.

В продолжение экологической тематики кабмин обсудит проект постановления, которым в положение о Минприроды будут внесены изменения, предусматривающие полномочия ведомства по утверждению методики определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха, а также по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами в отношении трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Члены правительства также примут решение о выделении дополнительных средств, необходимых на выплату ежемесячного пособия детям в возрасте от 8 до 17 лет, а также на меры государственной поддержки федеральных государственных учреждений культуры, работников образования, науки и здравоохранения.