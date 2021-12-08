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Генконсул РФ рассказал, кто может сыграть главную роль в стабильности на нефтерынках

Александр Захаров считает, что эта возможность остается за трехсторонним сотрудничеством России, США и Саудовской Аравии

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 8 декабря. /ТАСС/. Трехстороннее сотрудничество России, США и Саудовской Аравии будет способствовать справедливому ценообразованию на углеводороды и придаст стабильность нефтегазовым рынкам. Об этом заявил во вторник ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Трехстороннее сотрудничество России, Саудовской Аравии и США может играть определяющую роль в отношении ситуации на мировых рынках нефти, политики справедливого ценообразования на углеводороды, а также в том, что касается устойчивости и стабильности нефтегазовых рынков", - отметил генконсул РФ на полях 23-го Мирового нефтяного конгресса.

Мировой нефтяной конгресс открылся 6 декабря в Хьюстоне. На форум, который продлится до 9 декабря, съехались профильные министры ряда стран, главы энергетических компаний.

Делегации рассматривают вопросы энергетической безопасности, зеленые технологии, восстановление и рост мировой экономики после пандемии, а также ценообразование на рынке.

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