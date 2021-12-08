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Переговоры Путина и Байдена

Ушаков на вопрос о "Севпотоке - 2" заявил, что Путин и Байден не обсуждали энергетику

Также не затрагивались темы климата и пандемии, отметил помощник президента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров во вторник не обсуждали темы энергетики, климата и пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров двух лидеров, отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты санкции в отношении "Северного потока - 2".

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"Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы, что пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивались, и энергетика тоже не затрагивалась", - сказал он.

Вечером во вторник стало известно, что американские законодатели исключили положение о введении санкций против "Северного потока - 2" из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Как отмечалось в заявлении процедурного комитета Палаты представителей, положение о "введении санкций в отношении "Северного потока - 2" было включено в одобренную нижней палатой законодательного органа версию проекта оборонного бюджета и "обязывало президента ввести санкции в отношении проекта.

Опубликованный документ на всех своих 2 165 страницах не содержит какого-либо упоминания о "Северном потоке - 2". Как ожидается, уже на этой, либо на следующей неделе проект бюджета на примерно $770 млрд может быть одобрен Палатой представителей и Сенатом.

За включение рестрикций против газопровода выступали республиканцы, имеющие меньшинство в законодательном органе страны. Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2". Республиканцы в Сенате, по сути, намеревались их усилить. По данным ряда американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить демократов заблокировать данные рестрикции. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоУшаков, Юрий ВикторовичПереговоры Путина и Байдена
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