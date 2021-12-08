Нуланд ожидает, что "Северный поток - 2" остановят в случае агрессии России против Украины

Как отметила Нуланд во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США, власти ФРГ ранее заявляли, что "любые агрессивные шаги России против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод". "Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого", - добавила она. "Думаю, если президент [России Владимир] Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен", - сказала Нуланд.

Процедура сертификации "Северного потока - 2" еще не завершена.

Законодатель задал Нуланд вопрос о том, могут ли союзники США в большей степени согласиться с позицией Вашингтона по газопроводу в свете утверждений о возможности конфронтации между РФ и Украиной. Заместитель госсекретаря ответила на этот вопрос утвердительно. Она выступила с утверждением, что союзники США "не нуждаются в дополнительных энергоносителях из России".

Как добавила Нуланд, "у президента [США Джо Байдена] сегодня, может быть, прямо сейчас, есть первая возможность поговорить с Олафом Шольцем <...> как с канцлером [ФРГ]". "Мы получим более полное представление относительно этого. Но я бы отметила, что мы уже говорили с ним, когда он был министром финансов. Я не сомневаюсь, что он осознает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись", - подчеркнула она.

Вместе с тем заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США также выступила с утверждением, что российское руководство "примет решение относительно Украины вне зависимости от того, что произойдет с "Северным потоком - 2".

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на брифинге в Белом доме во вторник сообщил, что США и ЕС "подробно проработают" вопросы, касающиеся санкций, которые они могут ввести в случае якобы возможного "вторжения РФ на Украину". "Вопрос о будущем "Северного потока - 2" в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность. Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим", - добавил Салливан.

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.