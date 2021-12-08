Эксперты: финансовая емкость авторынка России в октябре снизилась на 2,7%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей в России в октябре составила свыше 250 млрд рублей, снизившись на 2,7% по сравнению с сентябрем. При этом рост в денежном и в количественном эквиваленте показали только китайские и российские марки. Такие данные в своем исследовании приводят Банкавто (цифровая платформа "РГС Банка") и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей в России или сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин в октябре, составила 253,66 млрд рублей, что почти на 7 млрд рублей или 2,7% меньше, чем месяцем ранее ( 260,6 млрд рублей ). Всего в октябре было куплено 122 тыс. единиц новых авто (в сентябре - 116,2 тыс. штук).

При этом рост как в денежном, так и в количественном эквиваленте показали в октябре только китайские и российские марки на фоне падения продаж автомобилей в остальных сегментах. Согласно данным исследования доля "китайцев" в финансовой емкости рынка продолжила рост: если в сентябре она составляла 8%, то в октябре - уже 10%. Больше средств потратили россияне в октябре (по сравнению с сентябрем) и на машины российских марок: также 10% от общей финансовой емкости рынка (месяцем ранее них приходилось 7%). Аналогичная ситуация и в продажах: доля китайских брендов в октябре по сравнению с сентябрем выросла - с 10% до 11%, российских - с 16% до 22%.

"При этом доля остальных сегментов как в денежном, так и в количественном эквиваленте в октябре продемонстрировала спад по сравнению с первым месяцем осени. Доля европейских марок в денежном выражении снизилась с 38% до 37%, в количественном - с 28% до 25%; корейских - с 20% до 19% в деньгах и с 27% до 24% - в штуках; японских - с 26% до 24% в денежном эквиваленте и с 19% до 18% в количественном. И наконец, "американцы" также потеряли в доле: с 1,5% до 0,6% - в деньгах и с 0,6% до 0,2% - в штуках", - отмечают эксперты.

По мнению эксперта маркетплейса по покупке и продаже автомобилей Банкавто Дениса Мавланова, на фоне продолжающего дефицита новых машин текущие тенденции вполне объяснимы. "В октябре мы продолжили наблюдать падение объемов авторынка России четвертый месяц подряд. Главная причина происходящего все та же: марки, обеспечивающие на нашем рынке ключевые объемы продаж, продолжили испытывать острый дефицит автомобилей и вновь отчитались о снижении показателей", - отметил он.