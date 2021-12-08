"Известия": ЦБ намерен расширить перечень ситуаций для получения каникул по потребкредитам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центральном банке РФ разработала поправки к закону "О потребительском кредите". В обновленном документе планируется расширить и уточнить перечень трудных ситуаций при получении права на кредитные каникулы, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на проект поправок.

Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца, тогда как по ипотечному кредиту предусматривается отсрочка платежа на шесть месяцев. Однако, как указывается в документе, на который ссылается издание, правительство может принять решение об увеличении длительности льготного периода и до шести месяцев.

Кроме того, в отношении потребкредитов претендовать на льготу могут клиенты с займами на срок не менее двух лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не находятся в процедуре банкротства и не обращались за льготой ранее. Согласно обновленному документу, подать заявку на потребкредит, предоставить документы и получить обратную реакцию от банка можно будет через портал госуслуг.

Еще одна поправка касается параметров определения тяжелой жизненной ситуации. В текущей редакции закона срок затянувшейся болезни - два месяца, в проекте он сокращается до месяца, что значительно расширяет круг возможных претендентов на кредитные каникулы.

"Оформление и проведение этих процедур через "Госуслуги" даст гарантию от перегибов, злоупотреблений, бюрократических проволочек и снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами", - рассказала изданию руководитель проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева.

По данным источников издания, близких к экспертному совету, в ЦБ проходит процедура рассмотрения документа, решение по поправкам собираются принять до конца года.