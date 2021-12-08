Роспотребнадзор за девять месяцев изъял более 406 т некачественных фруктов и овощей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в январе-сентябре 2021 года изъял из оборота свыше 406,5 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей нормативам, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 406,5 т плодоовощной продукции (за девять месяцев 2020 года - 225,2 т)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 0,71% (за девять месяцев 2020 года - 1,07%), по физико-химическим показателям - 1,63% (за девять месяцев 2020 года - 2,62%), по микробиологическим показателям - 2,66% (за девять месяцев 2020 года - 5,98%). Кроме того, по паразитологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,13% (за девять месяцев 2020 года - 0,20%).

Всего за 9 месяцев текущего года специалисты Роспотребнадзора исследовали более 120 тыс. проб плодоовощной продукции.