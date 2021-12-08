Посол РФ заявил, что Аргентина хочет обсудить локализацию производства продукции "Камаз"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Аргентинская сторона интересуется возможностью локализации производства продукции российской компании "Камаз". Об этом сообщил во вторник посол России в республике Дмитрий Феоктистов.

По его словам, на одной из встреч, которая провела российская бизнес-делегация, прибывшая в Аргентину, с представителями местных властей, поднималась тема "сборки на аргентинских мощностях продукции "Камаза". "Пока до конкретики не дошло. Мы почувствовали интерес аргентинцев, чтобы обсудить эту тему. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод", - добавил он.

"Аргентинцы просчитывают свои возможности. Они заинтересованы в локализации производства, а не просто в поставках", - сказал Феоктистов.

О тендере на реконструкцию железнодорожной ветки

Власти Аргентины готовят международный тендер на реконструкцию железнодорожной ветки между портовым городом Баия-Бланка и месторождением сланцевых углеводородов Vaca Muerta и заявляют о заинтересованности в участии России, сообщил Феоктистов.

"Министр транспорта в беседе с нами поделился информацией о том, что в ближайшем будущем будет объявлен международный тендер. Он подтвердил заинтересованность Аргентины в реализации этого проекта, а также в том, чтобы российская сторона наряду с другими странами участвовала в подаче заявки на участие в тендере", - сказал он журналистам.

По словам Феоктистова, российская сторона в рамках визита в Аргентину бизнес-делегации также обсудила с представителями местных властей тендер на поставку электропоездов, в котором участвует "Трансмашхолдинг" (ТМХ). "Мы выразили надежду на то, что этот проект уже выходит на финишную прямую. Ждем позитивного развития, тем более что российская компания в этом международном тендере давно осталась, по сути, единственным участником", - добавил посол.

В августе гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщил, что правительство РФ может предоставить Аргентине кредит на 850 млн долларов, чтобы профинансировать заключение контракта с "Трансмашхолдингом" на поставку 70 электропоездов.

Делегация российских предпринимателей во главе с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) прибыла в Аргентину 6 декабря. Во вторник бизнесменов принял президент страны Альберто Фернандес.