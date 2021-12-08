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Российская делегация обсудила с ЦБ Аргентины межбанковское сотрудничество

На встрече звучала тема установления корреспондентских счетов между Аргентиной и РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Российская бизнес-делегация, прибывшая в Аргентину, обсудила с председателем Центробанка южноамериканской республики Мигелем Песке межбанковское сотрудничество. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Сегодня прошла встреча с председателем ЦБ. Тема межбанковского сотрудничества звучала достаточно рельефно. Она вызвала интерес у аргентинцев" - сказал он журналистам.

По словам Феоктистова, на встрече звучали темы "установления корреспондентских счетов между Аргентиной и РФ, которых до сих пор нет, открытия представительств банков и постепенного перехода на нацвалюты".

Делегация российских предпринимателей во главе с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) прибыла в Аргентину 6 декабря. Во вторник бизнесменов принял президент южноамериканской страны Альберто Фернандес.

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