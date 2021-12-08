ФАС отклонила дополнительное соглашение по "мусорной" концессии в Новосибирске

В октябре власти сообщили, что концессионер направил в ФАС дополнительное соглашение к основному. Отмечалось, что до конца ноября будет получено заключение ФАС, в результате чего станет понятно, начнется ли работа по реализации концессии или будут рассматриваться другие варианты, в том числе расторжение соглашения.

"Концессионер получил [заключение ФАС]. Если вкратце, то из-за того, что недостаточно обосновывающих материалов, им отказано", - сказал Семка.

По его словам, в настоящее время концессионер дорабатывает дополнительное соглашение, после чего вновь подаст его в ФАС.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.