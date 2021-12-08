Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов. Трансляцию голосования вел телеканал "Си-спэн".

Документ еще предстоит утвердить Сенату, после чего он поступит на подпись президенту страны.

Одобренная конгрессменами версия законопроекта до этого была согласована обеими палатами американского законодательного органа. Помимо прочего, она содержит положение о выделении 4 млрд долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагается выделить 300 млн долларов, еще 150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".