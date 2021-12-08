РФПИ и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд рублей в холдинг RFP Group

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) и японская компания IIDA Group Holdings инвестируют свыше 10 млрд рублей в холдинг Russia Forest Products (RFP Group), сообщила пресс-служба РФПИ.

"Российско-китайский инвестиционный фонд и IIDA инвестируют свыше 10 млрд рублей в крупнейший российский лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке RFP Group для расширения деревообрабатывающих мощностей. В настоящее время компания перерабатывает 50% заготовленного леса и планирует довести этот показатель до 100% к 2025 году", - указано в сообщении.

Отмечается, что инвестиции были одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

"Благодаря стратегическому партнерству c РКИФ и RFP Group, IIDA сможет укрепить лидерство по количеству возводимых в Японии деревянных домов и диверсифицировать источники поставок сырья, в то время как RFP получит доступ к японскому рынку", - указано в сообщении.

RFP Group - крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, управляет одним из крупнейших лесоперерабатывающих кластеров, в который входят заводы по производству шпона, пиломатериалов и древесных гранул.