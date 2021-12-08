Федерация креативных индустрий запустит стартап с консультациями для креативного бизнеса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий (ФКИ) рассчитывает в 2022 году запустить стартап "Красная кнопка", который, в частности, будет использоваться для оказания креативным предпринимателям консультаций по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор ФКИ Игорь Намаконов.

"Этот проект - ответ на кросс-индустриальные проблемы, которые есть в секторе, и решение в виде онлайн-сервиса. Сначала была гипотеза, что это все должно быть в рамках интеллектуальной собственности. Для отработки гипотезы и в рамках подготовки детального технического задания мы провели стратегическую креативную сессию с участниками рынка со всей страны. По ее итогам сформировали пул вопросов и проблем, которые есть у инфраструктурных лидеров и креативных предпринимателей. Сейчас мы категоризируем полученные данные, чтобы зафиксировать, какой по теме и функционалу онлайн-сервис наиболее актуален для рынка", - сказал он.

По предположению Намаконова, сервис будет запущен в первом квартале 2022 года. "Для нас это стартап, поэтому мы гибко подходим к его реализации, и каждый новый этап будет подсказывать нам его развитие", - сказал он.

К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.