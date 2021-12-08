СП Сбера и Cognitive начало экспорт систем с ИИ для сельхозтехники в 9 стран в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies), единственный в РФ производитель автопилотов с искусственным интеллектом для сельскохозяйственной техники, вышла на рынки семи стран Евросоюза, а также Боливии и Канады в 2021 году, увеличив число стран-импортеров их продукции до 12, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2020 году мы вышли на рынки США, Бразилии, Аргентины. По новым странам в 2021 году добавились страны Евросоюза - Бельгия, Италия, Австрия, Испания, Франция, Румыния, Польша, а также Боливия и Канада", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнила ТАСС гендиректор компании Ольга Ускова, средняя стоимость сделки по миру составила $8,9 тыс. Дилерское вознаграждение при экспорте составило от 20% до 30%. "Несмотря на то, что активные мероприятия по продажам за рубежом мы смогли начать только ближе к середине года, нам удалось заключить 47 контрактов в Европе, Северной и Латинской Америке. Для послепандемийного старта - это прорывной результат", - сказала собеседница агентства.

Технологии российского искусственного интеллекта применялись при уборке зерновых, кукурузы, сои и ячменя. Суммарно были собраны тысячи тонн урожая. В ближайшие два года компания планирует открыть более 1 тыс. дилерских центров по всему миру.

Кроме того, в США, где технологии компании применяются в восьми из 16 аграрных штатов, Cognitive Pilot Corporation (американская "дочка" Cognitive Pilot) стала партнером гиганта на рынке микроэлектроники NVIDIA и вошла в программу NVIDIA Inception, ориентированную на поддержку разработчиков в области искусственного интеллекта, обработки больших массивов данных и высокопроизводительных вычислений. Cognitive Pilot Corporation будет получать ресурсы NVIDIA для разработки новых решений для сельскохозяйственной техники.

О технологии Cognitive Pilot

Cognitive Agro Pilot - система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая до 13%, а также на 25% сократить сроки уборки урожая. Так, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составил в 2020 году свыше 1,5 млрд рублей.