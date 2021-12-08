Кузбасс получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку здравоохранения

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 1,8 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"Кузбассу выделено 1 млрд 877 млн рублей. Дополнительное финансирование повысит запас прочности систем здравоохранения в регионе во время борьбы с коронавирусом и даст возможность не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, крупный федеральный транш в размере 1,1 млрд рублей здравоохранение Кузбасса уже получало в конце октября. Деньги предназначались на борьбу с коронавирусом, в том числе на стационарное лечение пациентов.