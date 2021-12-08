СМИ: Sony создала робота, способного переносить хрупкие предметы

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Японский электротехнический конгломерат Sony Group разработал робота-андроида, который способен своими манипуляторами переносить и не повреждать такие хрупкие и легко деформируемые объекты, как стакан с водой или пирожное. В следующем году его предполагается испытать в реальных условиях ухода за больными и престарелыми, сообщила в среду газета Sankei.

Робот снабжен сенсорами, которые позволяют ему с большой точностью рассчитывать расстояние до объекта, точки его доставки и т. д. Датчики не дают в процессе переноски расплескать стакан с водой. Другие сенсоры обеспечивают нужное давление на предмет. Робот, например, способен перенести цветок, не повредив его лепестки.

Такие устройства предполагается использовать прежде всего в больницах и домах престарелых, где наблюдается острая нехватка персонала. Роботы смогут подавать еду, напитки, термометры и лекарства. В перспективе их можно применять также в пищевой промышленности, торговле и других отраслях.

Sony Group объединяет компании, которые занимаются производством разнообразных электротехнических товаров, включая игровые консоли и видеотехнику, и выпуском широкого ассортимента развлекательной продукции. По оценке специалистов, в 2021 году доходы группы достигнут около $207 млрд.